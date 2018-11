PM baleado em tentativa de assalto precisa de doação de sangue

O policial militar João Filho Ângelo, baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã desta segunda-feira (26), passou por cirurgia para retirada do projétil. Conforme a Polícia Militar do Estado do Ceará, o servidor tem quadro de saúde estável, mas precisa de doações de sangue.

"Ele apresentou sangramento interno e precisa destas doações. Doadores podem ir ao Fujisan", informou o coronel Andrade Mendonça, relações públicas da PMCE. As doações são preterivelmente do tipo B positivo, porém, doadores de outros tipos sanguíneos podem ir ao Fujisan e colaborar, com a garantia do local em ofertar o sangue necessário para a vítima.

Até o início da noite desta segunda, nenhum suspeito pelo crime havia sido capturado. O atentado é investigado na 11ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura crimes contra agentes da Segurança Pública.

Como ajudar:

Fujisan - Av. Barão de Studart, 2626 - Dionísio Torres, Fortaleza

Informar o nome do PM: João Filho Ângelo