PF prende mulher suspeita de participar de grupo que frauda licitações públicas no Ceará

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (22) uma mulher suspeita de participar de uma organização criminosa responsável por fraudar licitações públicas na cidade de Quiterianópolis, na Região dos Inhamuns do Estado. Segundo a Polícia Federal, os agentes cumpriram dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão no Ceará Além de Quiterianópolis, a operação também aconteceu em Fortaleza.

A Operação Recidiva investiga uma organização criminosa responsável por fraudar licitações públicas em cidades dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU).

Foram mobilizados para a operação cerca de 105 policiais federais e 14 auditores da CGU. Os investigados serão conduzidos à sede da Delegacia de Polícia Federal em Patos, onde serão interrogados. Os crimes apurados nesta operação são os de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude a licitação, entre outros.

O nome da Operação Recidiva significa reaparecimento, recaída, reincidência, e faz alusão a prática repetitiva dos mesmos crimes e do mesmo modus operandi pelos investigados, que já foram alvo de ações semelhantes, como nas operações Desumanidade e Dublê, também ocorridas no âmbito da Procuradoria da República no Município (PRM) de Patos.