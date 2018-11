PF investiga fraudes em licitações de escolas e cumpre mandados em Fortaleza e 4 cidades

A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (21), nos municípios de Granjeiro, Caririaçu, Aurora e Juazeiro do Norte. Além das quatro cidades da Região do Cariri, os agentes federais realizaram trabalhos investigativos em Fortaleza. A operação batizada de "Bricolagem" contou com o apoio da Controladoria Geral da União- CGU. O prejuízo causado pelas fraudes podem chegar até R$ 4 milhões, segundo a PF.

A Polícia Federal afirmou que as buscas tem a finalidade de fortalecer a investigação de fraudes de licitações, obras em escolas municipais da prefeitura de Granjeiro e desvio de verbas federais. As buscas foram realizadas na prefeitura de Granjeiro, na casa do gestor do município, de empresários, funcionários públicos e empresas. Dentro da residência do gestor, agentes federais encontraram cerca de R$ 123 mil dentro de caixas de sapato.

Durante as investigações foi constatado que empresas de fachada ganhavam as licitações para reforma ou construção de escolas, entretanto, as obras eram “tocadas” por funcionários contratados da prefeitura e o dinheiro pelas empresas ganhadoras.

Mais detalhes da operação será repassada através de coletiva de imprensa às 11 horas na delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte.