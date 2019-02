PF desarticula esquema de corrupção envolvendo médicos ortopedistas no Ceará

A Polícia Federal (PF) desarticulou, nesta quinta-feira (14), um esquema de corrupção envolvendo médicos ortopedistas no Ceará. Na denúncia, estão envolvidos profissionais do Instituto Dr. José Frota (IJF), Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e pela Organização Social Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) contratada pelo estado do Ceará para o gerenciamento do Hospital Regional do Cariri.

A operação Fratura Exposta foi deflagrada nesta manhã. Entre 2013 e 2016, os investigados teriam recebido R$ R$ 1,8 milhão, segundo as investigações.

Os médicos eram responsáveis pela requisição de produtos fornecidos por empresa importadora de material médico-cirúrgico em troca de comissões indevidas, onerando assim os pagamentos dos procedimentos cirúrgicos feitos pelo SUS.

Operação

De acordo com a PF, cerca de 80 agentes cumprem dois mandados de prisão temporária contra médicos em Fortaleza e 26 mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens de 14 envolvidos. Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal.

A investigação começou em 2016 a partir de denúncia direcionada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e abrange procedimentos cirúrgicos realizados entre os anos de 2013 e 2018.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e corrupção ativa e passiva. As penas variam de 2 a 12 anos, de acordo com o nível de participação.