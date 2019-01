Pelo menos 20 presos fogem da cadeia pública de Sobral

Pelo menos vinte presos fugiram na tarde deste domingo (27) da Cadeia Pública de Sobral, na Região Norte do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, houve um princípio de motim por volta do meio-dia dentro da cadeia. Os presos quebraram ventiladores, cadeados e queimaram colchões.

Durante o tumulto, segundo a polícia, os cerca de vinte detentos conseguiram fugir. Várias viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas na região, na tentativa de recapturar os fugitivos. Não há registro de feridos.