Pedreiro morre após cair de andaime de igreja em reforma no Crato

Um pedreiro morreu após cair de um andaime na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Pinto Madeira, no Crato, Região do Cariri. Segundo moradores, o homem estava trabalhando na reforma da Igreja de São Francisco e morreu após cair da estrutura.

O homem foi identificado como Raimundo Francisco Bezerra Filho. Uma testemunha informou que os reparos na igreja começaram na semana passada e que chegou a perceber que quatro pessoas estavam sem equipamentos de proteção.

Uma equipe do Sistema Verdes Mares foi ao local e tentou conversar com algum representante da igreja, mas ninguém quis gravar entrevista. Em nota, divulgada nas redes sociais a Paróquia manifestou solidariedade a família da vítima.

Nota

A Paróquia São Francisco de Assis, Crato- CE, manifesta a sua solidariedade a família do Sr Raimundo Francisco Bezerra Filho, conhecido como "Dola", que veio a óbito nesta tarde do dia 12 de fevereiro de 2019.

Em uma atitude de fé e caridade cristã e em espírito de comunhão fraterna rogamos a Deus que a todos conforte e pedimos a oração de todos.

Investigação

A polícia civil do Crato vai abrir um inquérito para investigar a morte do pedreiro.