Passageiro é morto e taxista é baleado no bairro Damas 

O passageiro de um táxi foi morto e o taxista foi baleado, na tarde desta segunda-feira(10), na rua Ana Néri, no bairro Damas. A ação foi registrada por Câmeras de Segurança. No vídeo, uma mulher e uma criança que passavam pela rua saem correndo, com o barulho dos tiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram do veículo e fizeram os disparos de arma de fogo contra os dois homens que estavam no táxi. Um deles, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O taxista foi lesionado pelos tiros e socorrido para uma Unidade de Saúde.

Uma outra câmera de segurança de dentro de um estabelecimento mostra o momento que um dos suspeitos desce da moto e atira.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Equipes da Polícia Militar realizam buscas pela região com objetivo de localizar e prender a dupla.