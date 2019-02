Padrasto e enteado são assassinados dentro de casa em Juazeiro do Norte

Padrasto e enteado foram assassinados na tarde de ontem (14) em Juazeiro do Norte, no bairro Pedrinhas. As vítimas foram identificadas como Paulo Sérgio Diniz, de 28 anos, com antecedentes criminais por roubo a pessoa, e um adolescente de 17 anos, conforme a Polícia Civil.

Paulo Sérgio, também conhecido como “´Painha”, e o enteado estavam em casa quando foram surpreendidos por dois homens. Os suspeitos efetuaram disparos contra a dupla e fugiram logo em seguida.

Em nota, a Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS) informou que policiais militares foram até o endereço e realizaram buscas pela região.