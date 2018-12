Paciente em estado grave fica sem atendimento após homem quebrar vidro de ambulância em Canindé

Um paciente em estado grave ficou sem poder ser transferido para outro hospital após um homem quebrar o vidro da ambulância em que a vítima estava, no município de Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza, na noite deste sábado (22).

De acordo com um funcionário do Hospital São Francisco de Canindé, o motorista da ambulância informou que o ataque foi motivado porque ele negou dar carona ao suspeito. O veículo, da Secretaria Municipal de Saúde de Itatira, ficou com o para-brisa quebrado.

O paciente estava sendo encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, mas teve que retornar para Canindé após o episódio.

Ainda segundo o funcionário, o homem está entubado e aguarda uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para conduzi-lo. A polícia informou que não tinha conhecimento do caso até a publicação da matéria.