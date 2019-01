Operação prende suspeito de integrar organização criminosa com posição de destaque no Ceará

Dois homens foram presos em flagrante no Aeroporto Internacional de Fortaleza, transportando mais de 40 kg de maconha, no último sábado (26).

Um dos presos é integrante de uma organização criminosa com atuação nacional e ocupa posição de destaque na atuação do grupo no Ceará. Ele foi identificado como Anderson Joseano do Carmo Fiúza, de 28 anos, principal alvo da ação policial. Também foi detido Fábio Eugênio Lima Rodrigues, de 18 anos.

Os homens foram capturados, quando desembarcavam no aeroporto da capital cearense, em voo proveniente de São Paulo. Os presos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As prisões foram feitas pela Polícia Federal, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).