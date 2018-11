Operação contra pornografia infantil cumpre mandados no Ceará, DF e mais 17 estados

Um operação conjunta das polícias civis do Ceará, do Distrito Federal e de outros 17 estados do País cumpre mandados da terceira fase da operação "Luz na infância", que investiga crimes relacionados a pornografia infantil. A ação, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (22). Pelo menos 41 pessoas foram presas em flagrante.

As prisões foram realizadas durante o cumprimento de parte dos 69 mandados de busca e apreensão, quando policiais encontram materiais relacionados às investigações com os suspeitos. No Ceará, são cumpridos seis mandados, mas a Polícia Civil do Estado não informou se houve prisões.

Em todo o País, cerca de mil policiais atuam na operação. A Operação Luz na Infância teve início em outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados e presos 112 abusadores, sendo dois no Ceará. Na segunda edição, ocorrida em maio de 2018, houve cumprimento de 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas, das quais seis estavam no Ceará.

Além do Ceará e do DF, são cumpridos mandados nos seguites estados: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Nota divulgada pelo ministério diz que a operação dá “continuidade aos trabalhos de identificação de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados no meio cibernético”.

Operação simultânea ocorre na Argentina

Também participa da operação o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires, na Argentina. O CIJ cumpre simultaneamente no pais vizinho 41 mandados de busca.

“Os alvos internacionais foram identificados após atuação conjunta entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e autoridades policiais da Argentina. As ações simultâneas realizadas no Brasil e na Argentina mobilizam um efetivo aproximado de mil policiais”, diz a nota.

Todas as ações no Brasil estão sendo coordenadas entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e as Polícias Civis dos estados e do DF.