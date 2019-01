Ônibus é incendiado no Conjunto Palmeiras

Um ônibus foi incendiado na noite deste sábado (19) no bairro Conjunto Palmeiras. Segundo a polícia, homens atearam fogo ao veículo, que passava na Rua Modesta. O coletivo ficou totalmente destruído.

Testemunhas informaram que um homem vestido com camisa social e calça comprida deu sinal para o ônibus da linha Conjunto Palmeiras/Sítio São João. Ele estava armado e mandou que os passageiros descessem. Outros dois homens, um deles também armado, saíram de um beco próximo e jogaram gasolina sobre o veículo, iniciando o incêndio.

O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Antes desta ocorrência, o último incêndio criminoso a ônibus aconteceu na tarde de sexta-feira (18), na comunidade do Sossego, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Segundo a polícia, duas mulheres deram sinal para o ônibus e ao conseguir fazer com que o veículo parasse, quatro homens que estavam em um veículo de apoio desceram, jogaram combustível e incendiaram o coletivo.

Três suspeitos foram presos. Eles ainda tentaram fugir por um matagal mas foram capturados pelos policiais. Duas mulheres e um homem suspeitos de participar da ação seguem foragidos.

Onda de ataques

Desde o dia 2 de janeiro, o Estado vive uma onda de ataques a prédios, veículos e equipamentos em represália de fações criminosas a mudanças na fiscalização e funcionamento dos presídios do Ceará. Mais de 400 homens da força nacional reforçam o policiamento, 800 PMs da reserva da polícia militar se apresentaram para reforçar o policiamento e o estado vai receber mais 90 agentes penitenciários. Até o momento, 399 pessoas foram capturadas, segundo boletim da Secretaria da Segurança Pública deste sábado (19).