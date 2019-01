Ônibus é incendiado no Bairro Quintino Cunha

Um ônibus da linha Pio Saraiva II foi incendiado no início da tarde desta sexta-feira (18) na rua que leva o mesmo nome, na comunidade Sossego, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O incêndio gerou chamas fortes e uma fumaça escura que se espalhou na via estreita, segundo relato de moradores.

Segundo a polícia, duas mulheres deram sinal para o ônibus e ao conseguir fazer com que o veículo parasse, quatro homens que estavam em um veículo de apoio desceram, jogaram combustível e incendiaram o coletivo.

Três suspeitos foram presos. Eles foram identificados como Francisco Bruno Andrade, 20 anos, Olegário Pereira Gomes, de 18 e Vauíres Jorge Costa, 21 anos. Eles ainda tentaram fugir por um matagal mas foram capturados pelos policiais. Duas mulheres e um homem suspeitos de participar da ação seguem foragidos.

O veículo teve perda total e o fogo chegou a afetar linhas de energia, que estavam sobre o ônibus. Não houve vítimas nem danos às residências próximas de onde o veículo estava, segundo o Corpo de Bombeiros. Cinco viaturas de combate a incêndio e salvamento foram enviadas ao local.

Desde a última segunda-feira (14), o número de atentados tem sido menor, porém ainda foram registrados ataques incendiários a carro de coleta de lixo, ônibus, além de tiros em uma agência bancária e explosões na ponte do bairro Bela Vista e em um poste perto da estação do metrô do Couto Fernandes.

Em uma onda de ataques que já dura 17 dias, criminosos atearam fogo a veículos públicos e privados e danificaram equipamentos como pontes, fotossensores, viadutos e torres de transmissão.