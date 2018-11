Oficial cearense é primeiro lugar geral do Curso Superior de Polícia e Bombeiro no Pará

A tenente-coronel Keydna Alves Lima Carneiro, da Polícia Militar do Ceará, recebeu a medalha do mérito intelectual por ter sido o primeiro lugar geral do Curso Superior de Polícia e Bombeiro Militar do Pará na manhã desta quarta-feira (28). A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) em Belém.

"As oportunidades vividas em Belém permitiu nos avaliar enquanto instituição e principalmente provocar aquele olhar de melhoria sobre todos nós. Os resultados foram esforços em realizar com dedicação as missões, a medalha fica como uma grata lembrança, pois o importante é servir bem a sociedade moldando o caminho de uma polícia melhor", declarou a tenente-coronel Keydna sobre a premiação recebida.

O Curso Superior de Polícia e Bombeiro Militar é um protocolo de ascensão aos postos finais das carreiras, o objetivo é reunir as instituições que atuam na segurança pública brasileira para uma especialização em áreas estratégicas de políticas públicas, criminalidades, tecnologias, operações integradas e outras questões que envolvem segurança.

Uma pesquisa científica é elaborado no final do curso, a tenente-coronel cearense escolheu investigar sobre a qualidade da formação e da capacitação de policiais egressos da Academia Estadual da Segurança Pública – AESP.

A pesquisa da tenente-coronel Keydna, que foi selecionada para um e-book internacional, demonstrou que a formação dos policiais carece. De acordo com a oficial os treinamentos e as cargas horárias precisam ser mais voltadas às realidades contra o crime.

"Nas tropas os treinamentos com policiais mais antigos são muito incipiente e alcançam apenas um recorte", afirmou a militar sobre a investigação.

O curso reuniu sessenta e cinco profissionais dentre Delegados da Polícia Civil, além de Oficiais Superiores da Polícia e do Bombeiro Militar de estados do Norte e Nordeste e transcorria desde março deste ano no Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP.