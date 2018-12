Número de mortos nas rodovias federais do CE diminui 40% durante feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) registrou 25 acidentes nas estradas federais do Ceará durante o fim de semana. Três pessoas morreram e 29 pessoas ficaram feridas no período. O número de mortes, segundo informações da PRF-CE, é cerca de 40% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve cinco mortes. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26).

Ainda de acordo com a PRF-CE, houve também uma redução de 35% no número de acidentes e de 14% no número de feridos. Durante os cinco dias da Operação Natal 2017, foram registrados 39 acidentes, onde 34 pessoas ficaram feridas e cinco morreram em rodovias federais do Ceará.

Acidentes fatais

O primeiro acidente registrado ocorreu na sexta-feira (22), no município de Pacajus, na Grande Fortaleza. Um motorista perdeu o controle do automóvel e caiu em uma ribanceira. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana, na terça-feira (25), um ciclista tentou atravessar a rodovia BR-116, nas proximidades do km 28, quando foi atingido por carro. O ciclista faleceu na hora. E em Caucaia, um pedestre foi atropelado na rodovia BR-020.

Fiscalização Intensa