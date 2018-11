Número de feridos nas estradas do Ceará cai 35% durante feriado da Proclamação da República

O número de feridos nas estradas do Ceará sofreu uma redução de 35,29% durante o feriado de Proclamação da República, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE). A operação foi encerrada neste domingo (18).

Durante a operação, a polícia registrou 18 acidentes, onde 11 pessoas ficaram feridas e não houve morte. Em relação à Operação Finados de 2018, houve uma redução de 100% no número de mortes.

De acordo com a PRF, foram fiscalizados 4.493 veículos e pessoas.Foram realizados 1.340 autos de infração, dos quais 210 por ultrapassagens proibidas, 14 pelo não uso do cinto de segurança, 34 pelo não uso do capacete. 26 CNH’s e 192 CRLV’s foram recolhidos.

Excesso de Velocidade

Durante o feriado prolongado, diversos condutores desrespeitaram o limite regulamentar de velocidade das rodovias. Mais de 3 mil imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade foram capturadas pelos radares fotográficos da PRF.

A polícia realizou também 1.538 testes de etilômetro, 21 pessoas foram autuadas e quatro detidas por embriaguez ao volante. E 919 pessoas foram sensibilizadas em ações de educação para o trânsito.