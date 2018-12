Novo secretário da Administração Penitenciária tem reunião de transição na Secretaria da Justiça

O futuro secretário da Administração Penitenciária, Luis Mauro Albuquerque, esteve em Fortaleza na tarde desta sexta-feira (28), onde se reuniu com a atual titular da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), Socorro França. A nova pasta será criada pelo governador reeleito Camilo Santana para o segundo mandato. Socorro França será deslocada para uma outra nova pasta, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos.

Após o encontro, Luís Mauro Albuquerque não quis se pronunciar a respeito dos assuntos discutidos na reunião, ocorrida na sede da Sejus. Ele retornou para o Rio Grande do Norte, onde mora, logo em seguida. De acordo com a assessoria de comunicação da Sejus, Albuquerque só fará pronunciamento no ato da posse, em 1º de janeiro de 2019.

Mauro Albuquerque foi Secretaria da Justiça e da Cidadania no Rio Grande do Norte e já contribuiu para a segurança cearense, quando foi consultor na retomada de quatro unidades prisionais na época das rebeliões de 2016, que aconteceram na Região Metropolitana de Fortaleza, e que deixaram 17 pessoas mortas.

Tem experiência no enfrentamento de crises em sistemas penitenciários. Já atuou, por exemplo, como coordenador da retomada do controle da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA), em 2016. Uma das maiores contribuições de Luís Mauro na área de segurança foi a produção da doutrina de intervenção penitenciária e procedimentos de segurança, que já foi, inclusive, adotada pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).