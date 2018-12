Nove ex-servidores e empresários são presos em Limoeiro do Norte

Nove ex-servidores e empresários do município de Limoeiro do Norte foram presos na manhã desta quarta-feira (12) numa operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraude em licitação e lavagem de dinheiro, entre outros.

Também foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão, sequestro e indisponibilidade de bens, de acordo com o MPCE.

A Operação Veniet é realizada pela 3ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e pelo Núcleo de Investigação Criminal (NUINC). Até a publicação, os membros do MPCE ainda estavam em diligências.