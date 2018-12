Nove ex-servidores e empresários são alvos de mandados de prisão em Limoeiro do Norte

Nove ex-servidores e empresários do município de Limoeiro do Norte são alvos de mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (12) numa operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Pelo menos seis já foram presos, sendo cinco ex-funcionários da Prefeitura do município e um advogado.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraude em licitação e lavagem de dinheiro, entre outros. As fraudes em licitações teriam ocorrido durante a gestão municipal 2013-2016. As prisões ocorreram em Limoeiro do Norte, Russas e Jaguaretama.

Também foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão, sequestro e indisponibilidade de bens, de acordo com o MPCE. Foram apreendidos documentos, quatro veículos e um caminhão. Cerca de 100 policiais civis e promotores de Justiça participam da ação.

A Operação Veniet é realizada pela 3ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e pelo Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), além da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Até a publicação, os membros do MPCE ainda estavam em diligências.