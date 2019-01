"Nenhuma instabilidade foi registrada", garante secretário de Administração Penitenciária

A sequência de ataques no Ceará chega ao 9º dia e, junto a isso, permanecem as intervenções dentro das unidades prisionais do Estado. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária, Luis Mauro Albuquerque, garantiu que a situação dentro das prisões está sob controle do Governo e mais transferências para presídios federais acontecerão em breve.

SVM: Como está situação dentro das unidades depois dos ataques?

LM: Dentro da normalidade. Nenhuma instabilidade foi registrada nas grandes unidades prisionais ao longo desta semana.

SVM: Quantos detentos foram transferidos e quantos ainda faltam ser transferidos?

LM: Vinte e um presos foram transferidos para presídios federais. Novas transferências serão realizadas.



SVM: Qual o critério de escolha dos detentos que está sendo transferidos?

LM:Por medida de segurança, essas informações não podem ser divulgadas.

SVM: Qual a identificação dos transferidos? Eles integram facções? Quais? São líderes de alguma facção?

LM: Por medida de segurança, esses dados ainda não serão divulgados.

SVM: As visitas na CPPL 1 e CPPL 3 foram restabelecidas?

LM: Ainda não. As unidades permanecem com as visitas suspensas.



SVM: Qual o critério para a escolha do presídio de Mossoró?

LM: A distribuição de presos nos presídios federais é de competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.