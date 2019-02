‘Não há registro de droga chegando ou saindo dos portos cearenses’, diz superintendente da Receita

A operação de vigilância e monitoramento realizada na área portuária do Ceará pela Receita Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e acompanhada pelo Ministério Público Federal, não registrou entrada ou saída de drogas ilegais pelos portos do Mucuripe e Pecém. A operação ainda está em curso, e tem objetivo principal de combater o contrabando e o tráfico de drogas.

“Não há registro em nenhum porto do mundo de, por exemplo, droga chegando ou saindo dos portos cearenses. Pelo menos nos últimos oito anos não temos esse registro”, disse o superintendente da Receita Federal da 3ª Região, João Batista Barros, em coletiva nesta sexta-feira (8).

No último ano, a Receita apreendeu quase R$ 23 milhões em mercadorias nos portos do Ceará. Entre os itens estão armas, bebidas alcoólicas, videogames, aeronaves e embarcações. Em 2017, a soma das apreensões foi de mais de R$ 10 milhões e incluía máquinas de jogos de azar. O valor em itens e produtos apreendidos aumentou 127,83% de 2017 para 2018.

Em 2019 ainda não há registro de apreensões, segundo a Receita.

Vigilância intensa

“Do ponto de vista da Receita Federal do Brasil, esse resultado parcial aponta pra um nível importante de segurança nos procedimentos aduaneiros de vigilância”, comentou o superintendente Barros.

Perguntado se o contexto dos ataques criminosos no Ceará no último mês e a possibilidade dos portos cearenses serem usados como rota do crime para o tráfico de drogas motivaram a intensificação da vigilância, João Batista Barros destacou o momento como oportuno para uma articulação institucional.

“Nós não temos histórico de apreensão de drogas nos portos cearenses, praticamos uma fiscalização intensa, pelo tamanho do nosso porto, até mais intensa do que outras unidades da Federação. Temos uma vigilância a repressão bastante atuantes. Não há nada que sustente qualquer afirmação de que os portos do Ceará são uma rota preferencial ou a rota boa para o tráfico internacional de drogas e entorpecentes”, reforçou.