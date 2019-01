Mulheres são presas com mais de três mil pedras de crack em Caucaia

Duas mulheres foram presas por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jurema, em Caucaia, nesta segunda-feira (14). Com elas, a polícia encontrou mais de três mil pedras de crack.

As mulheres foram identificadas como Daniele de Lima dos Santos, 35 anos, e Bianca Hilery Ferreira Cordeiro, 26 anos. As duas já respondiam por tráfico e Daniele usava uma tornozeleira eletrônica. A polícia ainda apreendeu celulares, dinheiro e uma faca com a dupla.

Elas foram conduzidas para o 18º Distrito Policial, no mesmo bairro onde foram capturadas.