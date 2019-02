Mulher tem rosto desfigurado após ser atacada por cachorros pitbulls dos sobrinhos em Russas

Uma mulher teve parte do rosto desfigurado e lesões na perna e no braço direito após ser atacada por dois cachorros da raça pitbull que pertenciam aos sobrinhos, no Bairro Fátima, localizado na cidade de Russas, a 165 quilômetros de distância de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã do último domingo (3), conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a secretaria, a vítima estava tentando colocar um dos animais que havia se soltado e saído na rua para dentro da residência, quando foi atacada por ele e pelo outro cão da mesma raça que estava na casa.

A sobrinha da vítima e tutora de um dos animais tentou intervir durante o ataque, mas também foi mordida pelos cachorros na perna esquerda. O ataque dos animais foi contido após a intervenção de populares que presenciaram a cena.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde. A primeira vítima do ataque dos cães foi transferida em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.