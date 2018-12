Mulher tem corpo queimado por marido enquanto dormia

Um homem é suspeito de tentativa de feminicídio por jogar banha de porco fervida sobre a esposa, de 28 anos, enquanto ela dormia. O fato aconteceu na residência onde o casal morava com o filho, no bairro Vila Velha, na madrugada da última terça-feira (11). Segundo um familiar da vítima, que não quis se identificar, a motivação teria sido o desejo dela de se divorciar.

O parente informou, ainda, que o marido, identificado como José Ricardo Barbosa de Oliveira, de 48 anos, fugiu do local, levando roupas, televisor, celular e quantia em dinheiro da mulher.

A vítima foi socorrida para o hospital por familiares que moram vizinho à residência em que mora. Ela teve 70% do corpo queimado, mas está consciente e segue internada.

Segundo um familiar, José Ricardo Barbosa de Oliveira, de 48 anos, fugiu do local, levando roupas, televisor, celular e quantia em dinheiro da mulher Arquivo pessoal

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou a identidade do suspeito, que não tem antecedentes criminais.

As investigações do caso estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher, com o objetivo de localizar José Ricardo.