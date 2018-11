Mulher nua é encontrada morta em matagal no Barroso

Uma mulher de aproximadamente 32 anos foi encontrada morta, na tarde desta segunda-feira (26), em um matagal na rua "B" do bairro Barroso. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava nua e com cortes no rosto. Ela era conhecida na região como "chapeuzinho" e estava desaparecida desde a última quinta-feira(22).

Os exames periciais serão feitos para saber se a vítima sofreu violência sexual. A polícia informou que "chapeuzinho" era usuária de drogas e deixou dois filhos.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Terceiro caso em menos de 24 horas

No início da tarde desta segunda-feira (26), Maria Francineide Costa da Silva, de 25 anos foi assassinada com múltiplos golpes de faca em todo o corpo no bairro Pirambu. O principal suspeito é o marido da vítima.

No bairro Genibaú, Ana Késia Sousa dos Santos, de 24 anos foi morta, na madrugada desta segunda-feira, na Rua Moçambique. De acordo com a Polícia Militar, o crime estaria relacionado com o tráfico de drogas.