Uma mulher morreu ao cair no vão de um elevador do sexto andar de um prédio do Centro de Fortaleza, no fim da manhã desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima acionou o elevador, as portas abriram, mas o equipamento continuou no térreo. Ela caiu no fosso.

Os Bombeiros foram acionados às 10h40, mas quando chegaram ao local, um edifício residencial na Rua Pedro Pereira, na esquina com a Rua Princesa Isabel, já encontraram a mulher sem vida.