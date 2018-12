Mulher é presa em casa com drogas e mercadoria suspeita

Uma mulher de 20 anos de idade, identificada como Elizabete Barbosa, foi presa com algumas sacolas e 94 papelotes de maconha na tarde deste domingo (14), no bairro Papicu.

A prisão e apreensão foram realizadas no cruzamento da Via Expressa com a rua Vicente Linhares.

A polícia foi até a casa da mulher e lá encontrou diversas roupas de marcas. Os policiais não identificaram se os produtos eram ou não falsificados. Não foi apresentada nenhuma nota fiscal que comprovassem a origem das roupas.

A suspeita confessou que estava vendendo maconha e disse para os policiais que estava juntando dinheiro para montar uma loja. Ela ficou detida no 9° Distrito Policial, no bairro Vicente Pinzón.