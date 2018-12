Mulher é morta por ex-companheiro na Granja Lisboa

Uma mulher, identificada como Janaína Pereira de Oliveira, de 37 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, Adailton Raulino, de 41 anos, na manhã deste sábado (29) no bairro Granja Lisboa. Após o crime, o suspeito atirou em si mesmo e também foi a óbito.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), Adailton Raulino chegou a residência do irmão de Janaína e atirou com uma arma de fogo contra ela. Após a prática criminosa, o homem também atirou em si.

A 2ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.