Mulher é morta a tiros no Bairro Granja Lisboa

Uma mulher identificada apenas como Francisca, 33 anos, foi morta a tiros no cruzamento das ruas Tenente Francisco Paiva com João XXIII, no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (23).

De acordo com a polícia, dois homens foram até a casa da vítima, a forçaram a deixar sua residência e a executaram. Pelo menos quatro tiros atingiram Francisca, que morreu no local. Os suspeitos fugiram.

Conforme a polícia, o marido da vítima está preso e uma das linhas de investigação é de que o crime possa ter relação com ele.

A vítima era mãe de três meninas, entre elas uma adolescente de 14 anos que cuidou dos irmãos até a chegada de parentes.