Mulher é morta a tiros dentro de casa em Itapipoca

Uma mulher de 42 anos foi morta a tiros dentro de casa, em Itapipoca, na manhã deste domingo (3). De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, um suspeito entrou na residência da vítima, no Bairro Cruzeiro, e efetuou os disparos. Não foi informado se algum pertence da mulher foi levado.

A vítima foi identificada como Zeneida Praciano de Castro. Ela tinha passagens pela polícia por ameaça e crime contra a fé pública, informou a secretaria.

A polícia investiga o caso, e reforça que a população pode contribuir com denúncias pelo número 181, o Disque Denúncia, ou pelo telefone (88) 3673 7042, da Delegacia Regional de Itapipoca.