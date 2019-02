Mulher é encontrada depois de ser atropelada e raptada pelo ex-companheiro

Uma mulher foi encontrada nesta quinta-feira (21), após ter sido atropelada e raptada pelo ex-companheiro. O caso ocorreu no município de São Benedito, na noite de quarta-feira (20). De acordo com a Polícia, a mãe da vítima relatou que o ex-genro não aceitava a separação e já havia ameaçado matar a ex-esposa e as duas filhas do casal. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento em que o suspeito coloca a vítima dentro de um carro. A jovem foi resgatada pelo irmão do agressor.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Adricia Sousa, estava em frente à casa da mãe quando o ex-marido, João Pedro Lopes, a atingiu com o carro e, em seguida, fez com que ela entrasse à força dentro do veículo. O suspeito saiu em rumo ignorado.

Conforme a Polícia, viaturas do destacamento de Ibiapina e do Raio de São Benedito realizaram buscas na região para tentar localizar a jovem e capturar o suspeito.

Resgate

Adricia Sousa foi levada pelo ex-companheiro até Pacujá, região Norte do Estado. O irmão do agressor foi até o local do cativeiro para negociar a liberdade de Adricia com João Pedro. Conforme testemunhas, ela chegou em casa em um táxi na madrugada de hoje (21). A mulher tinha algumas marcas de ferimentos no rosto.

A Polícia informou que o boletim de ocorrência ainda não foi registrado.