Mulher é atropelada por carro em frente a Praça da Gentilândia, no Benfica

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na avenida 13 de maio, em frente a Praça da Gentilândia, localizada no bairro Benfica, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (13).

De acordo com a polícia, a vítima é usuária de drogas e foi atingida pelo veículo ao tentar fazer a travessia da via. Ela estava na companhia do marido, que não ficou ferido.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a mulher. Ela foi levada para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.