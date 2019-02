Mulher é atropelada e raptada pelo ex-companheiro que não aceitava a separação em São Benedito

Uma mulher foi atropelada e raptada pelo ex-companheiro na Avenida Noeme Amaral, no município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, na noite desta quarta-feira, 20. De acordo com a polícia, a mãe da vítima relatou que o ex-genro não aceitava a separação e já havia ameaçado de matar a ex-esposa e as filhas. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento em que o suspeito coloca a jovem dentro de um carro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Adricia Sousa estava em frente da casa da mãe quando o ex-marido, João Pedro Lopes, a atingiu com o carro e em seguida colocou à força dentro do veículo e saiu em rumo ignorado. O casal tem duas filhas.

Conforme a polícia, viaturas do destacamento de Ibiapina e do Raio de São Benedito realizam buscas na região para tentar localizar a jovem e capturar o suspeito. Até a meia-noite desta quarta-feira (20) Adricia Sousa ainda não havia sido localizada.