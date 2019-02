Mulher e adolescentes suspeitas de envolvimento em ataque a ônibus são detidas em Fortaleza

Uma mulher foi presa e duas adolescentes foram apreendidas na tarde desta quinta-feira (14), suspeitas de envolvimento em um ataque criminoso a um ônibus que foi incendiado no bairro Ancuri, no dia 29 de janeiro deste ano.

Segundo o delegado do 30º Distrito Policial, Jorge Fontenele, uma mulher identificada como Gabrielly Moreira Tavares, de 19 anos, foi detida no bairro João XXII.

Uma adolescente foi localizada no bairro Pajuçara, em Maracanaú e conduzida para a delegacia. Não foram divulgados detalhes sobre a apreensão da outra adolescente.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), informou que duas pessoas, uma mulher e uma adolesccente, foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a participação em um ataque criminoso contra um ônibus em janeiro último. As duas ficaram detidas no 30º DP para a realização dos procedimentos cabíveis.