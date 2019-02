Mulher de 57 anos morre atropelada por vizinho na frente de casa em Maracanaú

Uma mulher de 57 anos morreu após ser atropelada pelo vizinho em frente à casa onde morava, em Maracanaú. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (20). A vítima, identificada como Maria Ioneida Alves Nascimento, se preparava para ir ao supermercado quando foi atingida por uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, o condutor é ex-presidiário.

Conforme testemunhas, o motociclista estava em alta velocidade e trafegava na contramão no momento do acidente. Uma ambulância do Serviço de Atencimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada mas, quando chegou ao local, a mulher já se encontrava em óbito. Ela era solteira e não tinha filhos.

Após o atropelamento, o condutor da moto tentou fugir, mas foi contido pelos moradores. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por crime de trânsito.