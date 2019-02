Uma mulher identificada como Maria Rejane Silva, de 27 anos, morreu atropelada na manhã deste domingo (10) na Avenida Carlos Jereissati, a Avenida do Aeroporto, no bairro Serrinha, em Fortaleza. O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, a via foi liberada ainda no início da manhã, após a retirada do corpo.