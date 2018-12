MPCE divulga número de WhatsApp para envio de informações do caso de Milagres

O Ministério Público do Ceará (MPCE) criou ferramentas de contribuição na investigação da tragédia de Milagres. Um número de WhatsApp e um e-mail foram lançados para que pessoas com informações ou imagens sobre a ação que resultou na morte de 14 pessoas, sendo 6 reféns, possam enviar o material e contribuir com a apuração.

A colaboração, tanto de imagens, áudios, vídeos do tiroteio ou qualquer outra informação de momentos posteriores aos disparos podem ser enviadas para o e-mail caocrim@mpce.mp.br ou para o número (85) 99652-8441.

Os meios de contato foram divulgados durante uma reunião com representantes da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD) e da Polícia Civil na sexta-feira (14).

O caso de Milagres aconteceu no dia 7 de dezembro quando um grupo de criminosos tentou assaltar duas agências bancárias do município na madrugada. Cinco dos reféns mortos eram de uma mesma família. Oito suspeitos de participação no crime foram presos.