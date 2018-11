MP descobre esquema milionário de locação de veículos para a prefeitura de Mucambo

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realizou nesta quinta-feira (22) uma operação que investiga procedimentos licitatórios de locação de veículos para a Prefeitura de Mucambo.

O pagamento do valor superior a R$ 5 milhões está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e pela Promotoria de Justiça de Mucambo na operação denominada "Sales".

Ao todo, 28 mandados de busca e apreensão entre as cidades de Mucambo, Sobral, Fortaleza, Pentecoste, Pacujá, Ubajara e Graça e mais quatro mandados de prisão, sendo duas prisões preventivas e duas prisões temporárias foram cumpridos, por determinação do juiz da comarca de Mucambo, Cristiano Sousa de Carvalho.

O MPCE apura fraudes licitatórias, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em procedimentos licitatórios.

12 promotores de justiça auxiliam a operação, que conta também segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) com o efetivo de 27 equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Mucambo. O chefe de gabinete Júnior Freire confirmou a operação e informou apenas que "o Ministério Público visitou a prefeitura e solicitou a documentação referente ao período dos anos de 2013 a 2016 dos procedimento de pagamento das licitações e das despesas de licitações referente a empresa contratada", afirmou.