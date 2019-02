Mototaxista tenta desviar de cão, cai da moto e passageiro fica em estado grave

Um mototaxista e um passageiro caíram da moto ao tentar desviar de um cão na Avenida José Bastos, no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (14). Os dois estavam de capacete, porém o garupeiro levou uma pancada na cabeça e foi socorrido em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 2 horas.

Segundo a Polícia Militar, o garupeiro foi identificado como Marcos Aurélio da Costa. Ele teve um sangramento muito forte na cabeça e foi levado por uma equipe do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, com suspeita de traumatismo craniano. Já o mototaxista teve apenas ferimentos leves nos braços e nas pernas.

Conforme a polícia, a dupla seguia na avenida em direção ao Bairro Presidente Vargas, após o mototaxista ter pego Marcos Aurélio na casa de um parente, quando o acidente aconteceu.