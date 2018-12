Motorista perde controle de carro e colide com outro veículo estacionado

Um carro tombou logo após colidir com outro veículo parado na tarde desta segunda-feira (31), no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. A condutora perdeu o controle enquanto dirigia. Não houve feridos, de acordo com os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Segundo testemunhas, a motorista de um veículo Corolla precisou desviar de um motociclista, mas não conseguiu manter o controle do veículo por conta da manobra brusca. Ela colidiu com um modelo EcoSport, que estava estacionado no lado direito da rua. O carro que ela dirigia acabou tombando e ficando de lado.

A população precisou quebrar o vidro traseiro para conseguir tirar a motorista.