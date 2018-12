Motorista é feito refém e carga de explosivos é roubada por grupo em Aquiraz

Um caminhão carregado com explosivos foi roubado na tarde desta quinta-feira (20), no município de Aquiraz, na região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a polícia, o motorista foi mantido refém pelos suspeitos e depois deixado em um matagal, no bairro Gererau, em Itaitinga.

Após receber a denúncia do roubo, policiais fizeram buscas na área e localizaram o veículo abandonado sem os explosivos, nas proximidades do 4º Anel Viário, em Maracanaú. Não foi informado a quantidade de explosivos roubados.

Segundo o condutor do caminhão, os quatro suspeitos que estavam em um veículo Corsa de cor azul o abordaram por volta de 13h30, na localidade conhecida por Estrada da Coluna, na BR-116.

O motorista foi obrigado a entrar no veículo dos suspeitos enquanto dois deles conduziram o caminhão.

Policiais militares e civis realizam buscas na tentativa de prender os suspeitos. As investigações do caso estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).