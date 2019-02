Motorista e ajudante de caminhão-baú são feitos reféns por trio em assalto no Maracanaú

Um motorista de caminhão-baú e o ajudante dele foram feitos reféns por trio armado durante um assalto, mas conseguiram avisar à polícia que estavam sendo sequestrados. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (12), no bairro Alto Alegre, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os criminosos esperaram o ajudante entrar no caminhão, que estava estacionado, e colocaram os dois no baú do veículo.

No momento em que estavam sozinhas, as vítimas conseguiram ligar para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e informaram que estavam sendo sequestrados.

Conforme o motorista, que não quis se identificar, ele ficou atento ao percurso para dizer à polícia para onde seguiam.

A polícia conseguiu parar o veículo em que os criminosos e as vítimas estavam, próximo a um cemitério, no Bairro Conjunto Nove Metrópole, em Caucaia, na RMF.

O grupo conseguiu fugir pulando o muro do cemitério e deixou uma imitação de arma de fogo cair. A arma falsa foi apreendida.

As vítimas não sofreram nenhuma lesão e foram levadas para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, para prestar depoimento. A polícia segue investigando o caso.