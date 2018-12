Motorista de aplicativo e passageiro são mortos a tiros na Granja Portugal

Um motorista de aplicativo e um passageiro foram mortos a tiros no estacionamento de um supermercado na tarde desta terça-feira(18), no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, as duas vítimas chegaram ao estabelecimento comercial em um veículo modelo Prisma de cor preta, quando o passageiro, identificado como Renato Douglas, desceu e se dirigiu até um carro modelo Ônix, de cor branca, que parou logo atrás deles.

A polícia disse ainda que Renato tinha ido ao estacionamento para receber uma arma comprada em um site de vendas. Ao invés de receber o revólver que tinha sido encomendado, Renato recebeu uma chave de roda. Houve um desentendimento entre os dois e Renato foi alvejado com diversos disparos efetuados pelo suspeito que veio fazer a entrega da encomenda. O passageiro não resistiu aos ferimentos.

Logo em seguida, o outro ocupante do veículo branco se dirigiu até o motorista de aplicativo que tinha ficado dentro do carro e disparou vários tiros. O motorista, que ainda não teve o nome divulgado, morreu dentro do veículo.

Segundo a polícia, uma mulher que estava no carro junto com Renato Douglas e o motorista teria entrado no supermercado antes da negociação entre os dois homens. Ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Os dois suspeitos fugiram após o crime e tomaram rumo ignorado. Os policiais estão em diligência na área na tentativa de identificar e prender os suspeitos do crime.