Motorista de aplicativo é feito refém dentro do carro em assalto na Vila Peri

Três criminosos mantiveram um motorista de aplicativo como refém em um assalto no bairro Vila Peri, em Fortaleza. O grupo foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) após colidir com outro veículo durante perseguição.

A polícia informou que, segundo o depoimento do motorista, os criminosos entraram no veículo para assaltá-lo e o colocaram na parte de trás do carro. O motorista também informou aos agentes que sofreu agressões físicas.

O grupo era composto por dois adolescentes e um rapaz maior de idade, identificado como Lucas Pereira de Assunção, de 18 anos.

O tenente Alonso informou que eles pretendiam usar o veículo para fazer outros assaltos.

Perseguição

Na rua Leão do Norte, os criminosos entraram na contramão para fugir de fiscalização da PRE.

Os assaltantes seguiram pela Osório de Paiva, onde, segundo os agentes, colidiram de leve o veículo roubado com outro carro, mas após a batida seguiram fugindo. Aproximadamente depois de um quilômetro, os criminosos foram presos pela polícia.

Com os suspeitos, a polícia encontrou uma arma falsa, uma faca e dois celulares roubados, além dos objetos do motorista, colar e dinheiro.

Os criminosos tiveram lesões leves, pela falta de cinto de segurança. O assaltante que conduzia o carro não teve ferimentos.

Os adolescentes foram apreendidos, e o maior de idade encaminhado ao 32° Distrito Policial.