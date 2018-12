Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento no Centro de Fortaleza

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro em um cruzamento no Centro de Fortaleza na noite desta sexta-feira (28).

Segundo socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima identificada apenas como José Martins, de 50 anos, teve fratura exposta na perna e precisou ter o pescoço imobilizado.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Senador Pompeu com Senador Jaguaribe. De acordo a polícia, a o condutor da motocicleta avançou a via preferencial e colidiu com um veículo modelo Corsa.

O casal que vinha no carro parou e chamou a ambulância, prestando assistência ao motorista. O filho de José chegou ao local em seguida e informou à reportagem que o pai voltava do trabalho. Ele teria avançado a preferencial por medo de assaltos na região naquele horário.

A vítima foi levada consciente ao hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) onde ficou sob observação médica.