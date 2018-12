Moto pega fogo após ser atingida por veículo na contramão no bairro de Fátima

Uma motocicleta pegou fogo após ser atingida por um carro na avenida Borges de Melo, bairro de Fátima, em Fortaleza, neste sábado (22).

Na colisão, o condutor da moto, identificado como Bruno Flores Rodrigues, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde dele era grave.

De acordo com a Polícia Militar, o motoqueiro transita na via quando foi atingido por um carro conduzido por Ronie de Queiroz Rosas, que estava na contramão e em alta velocidade. O motorista do carro não se feriu. Com o impacto, o carro atravessou o canteiro e só parou no outro lado da pista.

Ainda conforme a polícia, pessoas do local tentaram agredir o motorista do carro, que se abrigou dentro do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé. A equipe da Polícia Militar foi acionada e encaminhou o suspeito para o 11° Distrito Policial, no bairro Panamericano. O homem apresentava sinais de embriaguez.

Durante uma consulta feita pela polícia, foi descoberto que o veículo estava com a documentação irregular e o condutor possuía várias infrações de trânsito.