Mortos em Palmácia eram de facção e são suspeitos de assaltar escola no dia anterior 

As seis pessoas mortas em um sítio em Palmácia na manhã desta quinta-feira (24) eram de uma facção criminosa e são suspeitas de assaltar uma escola na noite desta quarta-feira (23), segundo policiais que foram ao local fazer os primeiros levantamentos. No assalto à Escola Estadual de Educação Profissional Maria Giselda Coelho Teixeira, que fica na mesma rua do sítio, foram levados cofre, arma e colete do vigilante.

Policiais militares foram informados sobre o sítio que servia de base para o bando, apontado como autor de assaltos e homicídios na região, além da suspeita do rouba à escola. Equipes seguiram até o ponto indicado e montaram o cerco, para capturar os integrantes do grupo, que reagiu, segundo a polícia.

No sítio, existem três casas e os homens estavam em redes e colchões nas varandas.



Dois suspeitos ficaram feridos no tiroteio e outros dois foram presos. O secretário de Segurança Pública, André Costa, informou numa rede social que há, ao todo, 19 pessoas envolvidas, mas não informou o paradeiros dos outros nove.

Um policial levou um tiro na mão e outro torceu o tornozelo. Nenhum dos dois corre risco de vida, segundo a SSPDS-CE.

Moradores

Testemunhas contaram que ouviram muitos tiros durante a manhã desta quinta-feira. Um morador que não quis se identificar disse que acordou com o barulho."Ouvi os papocos e pensava que eram fogos. Jamais imaginei que fosse tiro", disse.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada em Fortaleza para fazer a retirada dos corpos, que foram levados a um hospital da cidade. No hospital, a irmã de um dos presos disse ao Sistema Verdes Mares que não via o parente há dois meses.

Armas

Foram apreendidos até o momento quatro revólveres .38, duas espingardas calibre 12, uma imitação de arma, um colete balístico, três motocicletas, sendo duas com registro de roubo, drogas, uma quantia em dinheiro, rádios de comunicação e aparelhos celulares.