Mortes violentas caem 30% em novembro na comparação com o ano passado, diz SSPDS

O Ceará reduziu em 30% o número de mortes violentas em novembro deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O quantativo foi divulgado durante reunião na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã desta quinta-feira (6).

No período, foram 326 mortes do tipo no Estado, 144 a menos do que o registrado no ano anterior.

Das regiões que apresentaram maior dimininuição em novembro, Fortaleza se destacou com o menor índice de mortes no Ceará: 105 casos contra 183 no ano passado.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também houve uma diminuição, sendo 80 mortes registradas, 43 a menos que no ano passado.

O decréscimo de novembro também foi registrado no Interior Sul, caindo de 86 para 60. Já na região do Interior Norte, o índice de redução não foi atingido. A região apresentou um aumento de 3,8%, passando de 78 em 2017 para 81 em 2018.

Acumulado do ano

No acumulado deste ano entre os meses de janeiro e novembro, o Ceará também apresentou uma redução dos números de crimes contra a vida. A taxa de diminuição foi de 10,5%, superando a meta esperada, que era de 7%.

As reduções foram alcançadas em Fortaleza, que passou de 1799 para 1387; Interior Sul, 918 para 760 e RMF, que teve uma diminuição de 1164 casos para 1135.

Latrocínio

A SSPDS também registrou a redução do roubo seguido de morte (latrocínio) durante o período de janeiro a novembro de 2018. A diminuição foi de 50%, passando de 84 casos registrados para 42.

Crimes contra o patrimônio e furto

O Estado também registrou uma diminuição no índice de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CPV). Uma redução de 6,3% no CPV1, que engloba roubo a pessoa e de documentos, além de outros crimes que não estão inseridos no CPV2. Foram registrados 4588 casos em novembro deste ano, contra 4898 do mesmo período do ano passado.

A maior redução das regiões ocorreu no Interior Sul. 143 casos a menos em comparação ao ano anterior que era de 519.

Os casos de furto também tiveram um redução no acumulado geral do ano no Estado, foram 6,4% a menos, caindo de 54.801 para 51.274. Especificamente em Fortaleza, 1,6% foi a taxa de diminuição, caindo de 29.514 para 29.038.