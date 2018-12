Morre segunda vítima baleada durante execução em Caucaia

Morreu na madrugada deste sábado (15) um jovem de 22 anos, identificado como Marcos Erialdo Moreira Sousa, que havia sido baleado durante uma execução que vitimou Felipe Silva Alves, 29 anos, na rua Torreon, no Parque Potira, em Caucaia, na noite desta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o alvo dos suspeitos seria Felipe Silva, que morreu no local do crime.

Marcos Erialdo, com outros dois homens feridos durante a ação foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, porém ele não resistiu e morreu na unidade.

Conforme a polícia, os outros feridos são Ernilton Gilo de Sousa, 29 anos, que está em estado grave e foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF ) e Jefferson da Silva Barbosa, 27 anos, que foi atingido por um tiro nas nádegas e o estado de saúde é estável.

Ainda de acordo com a polícia, os homens foram baleados quando suspeitos desceram de um carro e atiraram na direção de Felipe, que estava conversando com o grupo. Nenhuma das vítimas possuía antecedentes criminais e a principal linha de investigação é que o crime tenha sido motivado por conta de Felipe Silva ter realizado uma investigação para descobrir quem havia roubado o som do carro do irmão.