Ministério destina R$ 12 mi para Ceará comprar coletes, viaturas e armas

Em meio aos ataques criminosos contra prédios públicos e privados no Ceará, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem publicado no Diário Oficial da União (DOU) extratos de convênios firmados com o Governo do Ceará com recursos federais para melhorar a Segurança Pública.

>Ministério da Justiça libera R$ 4,1 milhões para Ceará modernizar Polícia

Nesta sexta-feira (4), foi publicado o convênio de R$ 12,016 milhões para "modernizar a Polícia Militar do Ceará por meio da aquisição de armamentos, coletes balísticos e viaturas".

Ontem (3), dois convênios foram publicados no DOU: um de R$ 4,158 milhões para "aquisição de viaturas diversas, equipamentos eletrônicos, de informática e drones" e outro de R$ 1,589 milhão para "aquisição de veículos funerários tipo Rabecão".

Ou seja, em dois dias, o governo federal destinou um total de R$ 17,7 milhões para a área de Segurança Pública do Ceará.